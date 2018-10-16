  • 2018年10月16日 星期二
  • 24º
  • 97%
熱門： 消委會港珠澳大橋明日大嶼周潤發梅根

日報新聞 > 中國

指美對台軍售才是干預內政 ﻿崔天凱：﻿﻿中國不希望貿易戰﻿

2018-10-16 列印
■中國駐美大使崔天凱表示中國從來不希望進行貿易戰。新華社
Previous Next

　　中國駐美大使崔天凱早前接受「霍士周日新聞」專訪時，回應華府指控中方干預美國中期選舉。崔天凱表示，中國外交的基本政策是不干預其他國家內政，中國一向遵循這項政策。崔天凱又談論到中美貿易戰，說要弄清楚誰是發動貿易戰的一方，中國從來不希望進行貿易戰，但若有人用這方式對抗中國，中方一定會回應，保護自身利益。

　　談及美國對台軍售，崔天凱也表示，這是美國對中國內政干預的絕佳例證。儘管對美國指控竊取智慧財產權、軍事對峙、貿易戰有所不滿，崔天凱仍重申中國支持對北韓實施制裁的立場，他也認為對北韓非核化採取協調、分階段與循序漸進方式是最好的方法。另外，崔天凱否認中國竊取知識產權。他說美方這項指控是侮辱中國人，中國有近十四億人口，佔全球人口五分之一，很難想像這個國家的發展繁榮，不是依靠自身努力，而是透過竊取或強迫他人轉讓技術，這是不可能的。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd