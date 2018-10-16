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維權律師妻最高法院遞信被拒

2018-10-16 列印
　　內地709大抓捕事件中，唯一仍在羈押的維權律師王全璋，他的妻子李文足，昨早到最高人民法院遞信，指王全璋案件移送至天津市第二中級法院已經二十個月，超出規定辦理期限。她批評法院一直拖延，要求最高人民法院履行監督職責，跟進事件。

  李文足表示，一名認識的律師在八月通過官方渠道，與王全璋會面兩次，自己得知對方仍然活着感到安慰，但之後沒有其他更多的消息。李文足指，法院門外的公安阻止她進入法院，雙方曾發生爭拗，最後法院未有接收她的信件。王全璋於二○一五年七月被當局帶走後，二○一七年二月被控涉嫌顛覆罪，但案件一直未有進行審理。

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