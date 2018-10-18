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安倍秋祭期間 不拜靖國神社

2018-10-18 列印
　　供奉了甲級戰犯的東京靖國神社，周三起一連四天舉行秋祭儀式，首相安倍晉三以「內閣總理大臣安倍晉三」的名義，供奉了被稱為「真榊」的供品。共同社報道，現於歐洲訪問的安倍下周四至六即將訪華，預定與中國國家主席習近平舉行會議，為了顧及中國反對參拜供奉了甲級戰犯的靖國神社，而不在秋祭期間前往參拜，以加快雙邊關係改善的勢頭。安倍將會成為近七年來首位訪華的日本首相。除了安倍外，副首相兼財相麻生大郎、外相河野太朗及防衛相岩屋毅，亦表明不會出席秋祭儀式。首次入閣的總務相石田真敏稱，過去曾以個人名義參拜，而今次不會前往。

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