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外交部促美勿在南海挑事端

2018-10-18 列印
■外交部發言人敦促美方停止在南海問題上挑事生非。 新華社
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　　在北京，外交部發言人陸慷敦促美方停止在南海問題上挑事生非、製造緊張，應尊重地區國家通過談判磋商解決問題的努力，停止損害中方主權和安全利益。他強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國在自己的領土上開展和平建設活動，包括部署必要的防禦設施，是行使國際法賦予主權國家的自保權和自衞權，與「軍事化」無關。陸慷又說，美方打着「航行和飛越自由」的旗號，頻繁派軍艦軍機到南海接近中國南海島礁，擅自闖入中國西沙群島領海，這才是製造緊張、搞「軍事化」。

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