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美擬下月台海軍演 國台辦重申捍衞主權

2018-10-18 列印
　　針對美海軍計劃十一月在南海及台灣海峽進行所謂「軍演」，大陸國台辦發言人馬曉光表示，台灣問題事關大陸主權和領土完整，涉及大陸核心利益，大陸維護國家主權領土完整的決心和意志堅定不移。我們奉勸有關方面謹慎行事，以免對台海和平穩定造成損害。

　　至於美軍科研船停靠高雄港一事，馬曉光則稱，大陸已經注意到有關報道，大陸堅決反對美方在台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，這一立場是一貫的，也是明確的。

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