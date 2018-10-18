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英伯明翰大學 明年接受高考成績

2018-10-18 列印
　　英國伯明翰大學宣佈，將從二○一九年起認可中國高考成績，是被喻為英國常春藤聯盟的「羅素大學集團」中首間認可中國高考成績的院校。伯明翰大學發言人表示，高考成績已獲愈來愈多澳洲、美國、加拿大及歐洲大陸國家的高等院校認可，而伯明翰大學將會從明年開始，接受高考成績平均分數八十分（折算成百分制）以上，並滿足其他學術和英語語言要求的高素質學生。校長伊斯特伍德指，「中國學生是我們教學和科研中不可或缺的一部份。我們接受高考這嚴謹而重要的評估方式」。

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