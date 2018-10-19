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朱䴉「樓樓」「關關」抵新潟縣

2018-10-19 列印
　　中國提供予日本的一對國際保護鳥類朱䴉，前日（十七日）抵達日本新潟縣佐渡市的佐渡朱䴉保護中心。兩隻朱䴉在接受身體測量等以後，被放進專用籠中，精神飽滿地來回走動。據日本傳媒報道，早前，中日兩國政府代表團在途徑地成田機場舉行交接儀式，並公佈雄性朱䴉名為「樓樓」，雌性為「關關」。

　　這是中國自二○○七年以來相隔約十一年再次向日本提供朱䴉。日本環境省指出，兩隻朱䴉出生並飼養在中國陝西省，現為兩歲。在中心內的野生狀態恢復站過渡後，將移往飼養設施，力爭使其與佐渡的朱䴉進行人工繁殖，以實現遺傳的多樣性。

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