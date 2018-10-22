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台與法簽27億合約 大修幻影2000戰機

2018-10-22 列印
■台灣空軍幻影2000戰機將進行大維修。網上圖片
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　　據台灣國防部公告稱，台灣國防部已跟法國達梭航太（Dassault Aviation）簽訂五年期約一百零七億元（約二十七億港元）的「飛機機體零附件開放式契約」，為台灣空軍的幻影2000戰機進行大修，並且提高戰機的高空攔截戰鬥力。

  屆時，台灣空軍的幻影2000的戰鬥力將由現行的百分之六十提升到百分之七十五以上。

  根據協議，法國軍備局將派相關技術服務團到台灣，檢整台灣的幻影2000戰機所需更換的後勤零件，同時會為幻影戰機搭配的雲母、魔法導彈進行延長使用期及更新。

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