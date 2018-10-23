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中日擬恢復軍艦互訪 防止偶發衝突

2018-10-23 列印
　　作為中日兩國防務交流的一環，日本首相安倍晉三在二十五日訪華時，將與中國商談重啟日本海上自衞隊與中國海軍的軍艦互訪。據日本共同社報道，目前這一計劃已進入最後協調階段。報道援引多名日本政府相關人士的消息稱，此舉旨在謀求溝通以防止偶發性衝突。報道還援引日本消息人士的話報道稱，有建議提出邀請中國海軍軍艦參加計劃明年十月左右舉行的海自觀艦式的方案。日本防衞相岩屋毅於十九日在新加坡與中國國務委員兼國防部長魏鳳和會訪時強調「從兩國互相理解與建立互信的觀點來看，防務交流非常重要」。

  報道還稱，日本首相安倍晉三將尋求與中方簽署一項海洋救援協定，以進一步推動中日關係，該協議為《海上搜救和救助協定（SAR）》，計劃於年內開始施行。

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