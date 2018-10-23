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美斥華無行動化解貿易緊張

2018-10-23 列印
　　美國白宮經濟顧問庫德洛批評，中國在化解貿易緊張問題上無採取任何行動。外界預期國家主席習近平可能在下月在阿根廷舉行的二十國集團峰會期間，同美國總統特朗普會面。庫德洛接受《金融時報》專訪時說，美國在五至六個月前向中國提出的清單，至今都沒有變動，但中國就是沒有作出回應。庫德洛認為，習近平及中共應該作出決定，但至今都未有，或者他們決定不作回應，但他從未見過這樣的事。他說，人民幣近期轉弱同市場力量有關，不是人為政策造成。庫德洛表示，感覺到資金流出中國，轉移到美國市場。

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