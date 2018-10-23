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上傳流浪狗傷童照甘肅醫院惹批評

2018-10-23 列印
　　甘肅酒泉市人民醫院二十日在微博分享男童重傷的消息，指十四日中午接到緊急求救電話，一名六歲男童遭多條流浪狗咬致重傷，傷勢主要集中在頭部，頭部甚至有一塊約八乘十公分的頭皮被撕毀，並有失血性休克。

  當日下午六時，重傷男童被送往加護病房，立即為男童進行組織神經外科和手術麻醉科等多科會診，並派人到現場尋找被撕落的頭皮，為男童順利進行植皮手術，術後病情穩定。

  醫院隨後上載多張男童受傷的圖片至微博，引起大量動保團體的抗議，認為會引發「人狗對立」，可能導致更多虐狗事件。醫院為了避免爭議，隨後將該文刪除。

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