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廣西男子遭踩腳 刀砍女子報復

2018-10-23 列印
　　廣西玉林一名朱姓女子前日到提款機前領錢時，突然被一名陌生男子持刀砍殺。事後警方介入調查，發現該男子因不滿逛街時被朱女踩到腳，故尾隨報復。被砍得滿臉鮮血的朱女，急忙跑到外面求救，剛好碰上巡邏警員，警方立刻將她送往醫院急救，並展開調查，並拘捕行兇的韋姓男子，他稱自己是因為朱女逛街時踩到了他的腳，才會心生不滿，一直尾隨在她身後，等到她停下時，拿刀砍她報復。

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