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台東海域六級地震

2018-10-24 列印
　　中央氣象局地震測報中心觀測，昨中午十二時三十四分，東部海域發生黎克特制6.0級地震，最大震度三級，北部地區民眾有感到搖晃，各地暫無重大災情傳出。根據地震測報中心地震報告，這次地震震央在花蓮縣政府東方一百零四點二公里，位在台灣東部海域，深度約三十一點三公里。

　　台灣大學地質科學系教授陳文山昨天表示，這次地震主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊造成的地震，屬於中型地震，通常來說，因為深度夠且規模不大，不會造成重大災情。



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