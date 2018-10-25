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習特會下月舉行　商貿易糾紛

2018-10-25 列印
■美國總統特朗普與中國國家主席習近平將再會面，討論貿易糾紛。美聯社
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　　美國白宮經濟顧問庫德洛周二（二十三日）表示，下月在阿根廷舉行的二十國集團（G20）峰會，美國總統特朗普與中國國家主席習近平將會面，討論貿易糾紛，但未有透露詳情。庫德洛又指，美方已把要求放在桌上，等待中方回應，他又透露美中兩國高級官員預料會於兩人見面前舉行會議。

  庫德洛表示，希望兩國能夠就一些基本原則和貿易規例，達成廣泛協議，但預期兩國元首會談，不會有重大突破。庫德洛周一接受《金融時報》專訪時，批評中國在化解貿易緊張問題上「毫無作為」。他稱美方已向北京發出清單，但五、六個月來沒有改變。問題在於中國方面沒有回應。

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