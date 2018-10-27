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女子闖幼園斬傷14學童

2018-10-27 列印
■受傷兒童也被緊急送往醫院治療。 網上圖片
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　　重慶一名婦女闖進位於巴南區的幼兒園，持刀砍傷十四名孩童，現場滿地是血。據目擊者表示，婦女下手相當狠，都朝着孩童的臉、頭部、脖頸等重要部位追砍，她先是闖進幼稚園教室行兇，接着跑出教室追砍其餘幼童，造成十四名幼童受傷。現場一片混亂、滿地是血，直到保安追出來成功壓制婦女，警察還未到場時有人喝問她為何要這麼做，婦女只癲狂大喊「政府對我不公平」。這位行兇婦女疑似罹患精神疾病，現場已被警方控制封鎖，受傷兒童也被緊急送往醫院治療，目前尚不清楚是否有人因此死亡。

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