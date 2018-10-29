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疑無法忍受起居被囉嗦 居日華女子殺室友被捕

2018-10-29 列印
　　日本群馬縣警方拘捕一名三十歲中國女子，懷疑她殺死二十五歲中國女室友。事發在群馬縣伊勢崎市一座公寓二樓一個單位，一名二十五歲中國女子倒臥在單位的浴室，頭部流血，送院後證實死亡。警方調查後，拘捕同住在單位的一名三十歲中國女子。據報她被捕後承認，因為無法忍受在生活起居方面被人囉嗦，所以拿菜刀殺人。

倒臥浴室頭部流血

  中國駐日本大使館表示，高度重視中國公民遇害案，已第一時間與負責案件的伊勢崎警署聯繫，核實情況，表達關切，要求秉公執法，盡快破案。大使館已聯繫死者家屬，並將繼續做好相關工作。

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