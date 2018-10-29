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中美防長將會晤商軍事關係

2018-10-29 列印
■美國防長馬蒂斯將與中國防部長魏鳳和會晤，討論兩國軍事關係。新華社
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　　中美防長將於本周內，在華盛頓就兩國軍事關係舉行會談。美國防長馬蒂斯周六在巴林出席安全對話會議期間，透露國防部長魏鳳和本周稍後訪問華盛頓，屆時雙方會繼續討論兩國軍事關係。馬蒂斯表示，他近期兩度跟魏鳳和會晤，強調戰略競爭並不意味存有敵意，美方期望與中俄兩國合作。

馬蒂斯：美冀與中俄合作

  在北京，國防部未有確認魏鳳和訪美日期，早前提到中方期望與美方相向而行，深化溝通，管控風險及加強合作。

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