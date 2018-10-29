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中國派機往塞班島　接走颱風滯留旅客

2018-10-29 列印
　　中國派出飛機到早前受超強颱風玉兔吹襲的塞班島，接走中國遊客。四川航空公司一架包機今早在塞班國際機場降落，成為颱風過後首班飛抵當地的國際航班，滯留當地的中國遊客開始回國。按計劃，昨天有四架飛機接送中國遊客回國。塞班國際機場的導航、通訊等設施在颱風中損毀，機場一度關閉，大量外國遊客滯留，包括大約一千五百名中國遊客。機場今天重新開放，但只限於日間，一共可讓六班航機升降。

  除川航包機外，還有來自中國東方航空公司、首都航空公司和香港航空的另外三架飛機在塞班降落，接回滯留中國遊客。塞班國際旅行社總裁劉樹衡說，九成九中國客人情緒穩定。

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