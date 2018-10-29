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川婦乞丐兜搶錢途人冷眼旁觀

2018-10-29 列印
　　「從乞兒兜搶飯食」於中國並不少見！據內媒《新京報》報道，四川省遂寧市一名中年大媽，在路邊見一名殘疾乞丐的兜裏有些錢，她便彎下腰，伸手拿走兜裏的錢，然後急步離開。這位大媽搶錢後就急步離開，乞丐揮動雙手叫喊，引起三名剛好路過的年輕女子注意，但沒人將這位中年大媽截停。

  乞丐也因行動不便，只能坐在地上，不停揮動雙手叫喊，十分無奈。乞兒的兜裏已所剩無幾，都引來大媽的無情掠奪錢財，不但引來不少網民不滿，大部份網民直指大媽是「搶劫」，一旦警方將她拘捕，一定要嚴懲。



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