90後男模吸毒被捕 引發網民猜測起底

浙江金華前日（二十八日）傳出一名九十後當紅男模謝某染上毒癮，他網購十五克大麻自己吸食，在住所單位內被捕，目前已被行政拘留。事件引發網民紛紛起底，猜測被捕的是哪一位，他們懷疑被捕者正是近年備受注目的男模界新星。



金華市警方稱謝男因交友不慎，在國外染上毒癮，回國後網購十五克大麻自己吸食，目前已遭到拘留。事件引發網民關注，有人憑出生年份、經歷及媒體發佈照片比對，推斷就是一位二十歲的謝姓男模。根稱，謝男在米蘭、巴黎走過多場時裝秀，包括Gucci等，可說前途一片大好，國內外媒體媒都曾刊登有關他的報道。



謝男的個人微博自本月十五日後沒有再更新，眾多網民留下評論，指感到震驚及惋惜：「我也是剛從新浪新聞看到的，好像就是他，可惜了。」、「被抓了」。



