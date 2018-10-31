  • 2018年10月31日 星期三
  • 26º
  • 35%
熱門： 金庸萬聖節港珠澳大橋玉兔國泰

日報新聞 > 中國

光大名譽董事長 紅色資本家 王光英病逝﻿終年100歲﻿

2018-10-31 列印
　　中國著名民主黨派人士，曾擔任全國人大副委員長，香港光大集團創辦人，有「國舅」、「紅色資本家」之稱的王光英，前日在北京離世，享年一百歲。中國官方宣佈王光英離世的消息時，稱他是「中國現代民族工商業者的優秀代表，著名的社會活動家」，「中國共產黨的親密朋友」。

　　﻿中央電視台昨在新聞聯播時宣佈，「王光英同志因病於十月二十九日晚九時二十八分在北京逝世」。

  報道稱王光英為「中國現代民族工商業者的優秀代表，著名的社會活動家，中國民主建國會和中華全國工商業聯合會的傑出領導人，中國共產黨的親密朋友。」

　　央視簡介王光英時，提到他曾擔任過第八屆、九屆全國人大副委員長，全國政協第六屆、七屆副主席，中國民主建國會第三屆常務副主任，中華全國工商業聯合會第五屆、六屆副主席，原中國光大（集團）總公司名譽董事長。﻿

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd