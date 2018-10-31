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下月習特會倘無果 美將持續徵稅

2018-10-31 列印
　　路透社引述彭博社周一的消息報道，若美國總統特朗普下月與中國國家主席習近平進行會談時，仍無法找到方法紓緩兩國間的貿易戰，美國準備宣佈在十二月初或之前，向中國輸往美國的餘下全部貨品徵收進口關稅。

　　有消息人士表示，白宮至今仍未在這個問題上作出最後決定，但已經準備編列一份中國進口貨清單，一旦特朗普和習近平下月會面時仍未能在貿易問題上取得進展，美國便會向清單內的貨品開徵關稅。

　　路透社也引述消息人士指，美方可能很快便會為徵收新一輪進口關稅有所動作。他把目前的情況形容為「輪子正朝着那個方向轉動」。

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