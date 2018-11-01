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杭男為應付雙十一 重金求童子尿造紙

2018-11-01 列印
　　一名男子在杭州富陽區村子牆壁上貼出公告，指造傳統竹紙時，需要使用大量童子尿，加上去年「雙十一」接到非常多定單，故擔心沒貨賣，欲以每桶童子尿二百元人民幣來計，提前重金收購「童子尿」。

　　傳統竹紙傳人李文德表示，童子尿竹紙是中國的傳統工藝，在造紙過程中會用到童子尿來「發酵」，而這項技術於二○一六年間，更被中國政府列入國家級非物質文化遺產。

　　李文德續指，為推廣這門手藝，除了開設造紙工坊外，更設立網店，去年定單就使用了一千至一千五百公斤童子尿，由於「雙十一」購物節即將到來，他擔心供不應求，故決定童子尿收購價由本來每桶三十元人民幣，大幅增至二百元人民幣。

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