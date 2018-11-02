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深圳歡樂谷觀光列車相撞多人傷

2018-11-02 列印
　　深圳華僑城歡樂谷兩列共載有二十人的無人駕駛觀光列車發生相撞，多人受傷，其中兩人分別頭部及腰部受傷，其他乘客則輕傷。兩車的部份玻璃碎裂。報道引述工作人員指，全部列車原訂在下周全面更換。樂園負責人表示，正進一步核實和了解事故。

　　事發昨天早上十一時許，內地傳媒報道，事發時「歡樂幹線」兩列列車相撞，車上當時共有約二十人，包括小孩。意外中，一人頭部受傷，另一人腰傷，需要送院，其他人受不同程度輕傷。另有不少乘客受驚，需由其他乘客安撫。

　　當時在其中一列車廂的乘客蘇先生亦受輕傷，他表示事發時前面列車突然停駛，約十分鐘後改由人手慢駛，其所在的後方列車突然加速，撞上前面列車。他引述現場工作人員曾提及，該歡樂幹線列車原計劃下周四（八日）全面更換。

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