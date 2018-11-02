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女童過馬路突蹲下

2018-11-02 列印
遭私家車輾斃

　　深圳一名八歲女童上周過馬路時然蹲下，被右轉白色私家車輾死，被閉路電視拍下。警方目前已拘捕范姓司機，認定他因疏忽駕駛，才造成這宗悲劇，案件仍在調查中。

　　從畫面可見，八歲熊姓女童走出馬路口時忽然蹲下來，在她蹲下期間，開着白色私家車的范姓男子，從福永街道福海工業區北門無名路，由北往南行駛到美宜佳路段右轉時，疑因未發現蹲在路上的女童，當場朝着她輾過。女童先被轎車車頭撞倒，接着整個被捲入車底。范男發現自己車底疑似輾到「異物」，停車查看，女童已當場死亡。



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