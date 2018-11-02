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石頭菜式以假亂真

2018-11-02 列印
估值29.8億人民幣

　　雲南昆明奇石收藏愛好者羅勤勉，近日在北京將超過二十年收藏的六百多塊奇石，擺成了一桌「奇石宴」，四百多道菜包括麻辣田螺肉、雙色饅頭、香酥羊肚等，奇石鑑定專家估計，這一餐「奇石宴」總價達二十九點八億人民幣。

　　「奇石宴」在第十三屆中國北京國際文化創意產業博覽會展開。羅勤勉指，展出的石頭來自全國各地，大部份購自其他收藏者手中，還有一些是他和家人從大自然中收集。

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