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南京檢123噸走私腐臭凍肉

2018-11-05 列印
　　江蘇南京市六合區市場監督管理局在一個大型冷藏庫檢獲一百二十三噸腐臭凍肉，相信是由國外走私至內地，當地警方及海關連日調查後，先後拘捕三名涉案男子，案件仍在調查。有內地傳媒發現南京大生冷鏈股份有限公司，有五輛大型冷鏈集裝箱貨車停放在冷庫樓下，現場惡臭難聞，司機和工人都戴著口罩。有工人透露，該批冷凍肉大概是近二十天之內運過來的，運來時已經腐臭。

　　南京市六合區市場監督管理局接報調查，發現五輛集裝箱貨車裝了腐臭凍肉，車內貨物至少有三十至四十噸。對於這批貨的品種、來源和去向，貨車司機一問三不知，惟包裝標識顯示肉品來自巴西、波蘭等多個國家，包含雞爪、豬肚、牛肉等都已經變質腐臭。有工人表示，該批貨物也就是最近一段時間剛運到大生冷鏈的，運來的時候就已經流血水、腐敗發臭。



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