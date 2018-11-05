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中美戰艦太平洋危險相遇　特朗普上任後共18次

2018-11-05 列印
　　美國軍方的統計數字顯示，自二○一六年以來，美國海軍與中國解放軍在太平洋有十八次「不安全和不專業」的相遇。美國官員表示，高度重視這些事件。美國有線新聞網絡（CNN）引述一名官員說，與中國解放軍的「不安全和不專業」相遇，大部份是在二○一七年，即特朗普上任做總統的第一年發生。

　　美國太平洋艦隊發言人克里斯坦森說：「根據我們的紀錄，自二○一六年以來，我們在太平洋與中國和俄羅斯有十九次『不安全』及 / 或『不專業』的相遇（十八次與中國，一次與俄羅斯）。」

　　最近一次相遇是上月，當時美國海軍驅逐艦「狄卡特號」（USS Decatur）駛入南沙群島的南薰礁和赤瓜礁十二海里範圍內，與一艘中國驅逐艦相距只有四十五米，迫使「狄卡特號」改變方向，避免相撞。

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