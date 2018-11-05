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沉迷打機與妻鬧離婚 川男飲農藥自殺拒救援

2018-11-05 列印
　　四川一對夫婦疑因打機問題起爭執鬧離婚，太太拒讓丈夫再見孩子，丈夫情緒激動下竟飲除草劑企圖自殺，並拒絕救援。警員趕至見情況緊急，強行將輕生男子送往醫院治療。

　　事發在上月二十七日晚上七時許，遂寧市公安局接獲報案，指有女住戶遭遇男子敲門騷擾，警員到現場時發現地面遺下一瓶已打開的除草劑，經聯絡報案人後，證實敲門者為對方的丈夫梅男。

　　梅男因沉迷上網打機，通宵不回家，因此與妻子發生矛盾並鬧離婚。期間梅妻曾返回娘家，並拒絕梅男探望兒子的要求。

　　警員調查期間，梅男再度現身飲下除草劑，更拒絕救援。警員見情況緊急，遂稱「我不得讓你死在我面前！」，隨即與同僚強行將梅男帶上警車，並送往醫院接受治療。

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