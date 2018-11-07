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盼貿易問題可雙贏 ﻿中美﻿﻿周五再啟對話﻿

2018-11-07 列印
　　外交部發言人華春瑩下午於北京宣佈，經中美雙方商定後，第二輪中美外交安全對話將於十一月九日在美國華盛頓舉行。

　　美國九月擴大了對中國貨物的關稅徵收，中國副總理劉鶴當時取消了原定赴美談判的計劃，而中美原定於十月舉行的第二次外交安全對話也被取消。中國外交部當時指是應美方要求，故推遲會面；但《紐約時報》引述美國官員指，是中方要求取消原定十月中舉行的會談，原因是一名高級中國軍官「無暇出席」。

　　另外，國家副主席王岐山在新加坡「彭博創新經濟論壇」致詞時表示，中美將討論貿易問題，尋求雙方都接受的解決方法。他指，世界目前面對很多問題，需要中美緊密合作，強調合作雙贏，對抗則雙輸。



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