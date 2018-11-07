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巴士司機勸前門下車　 反被打甩牙

2018-11-07 列印
　　自重慶萬州巴士墮江事件後，乘客威脅巴士司機安全事件曝光率愈來愈多。

　　十一月四日，陝西榆林一輛巴士在行駛到站時，一名女子強行從前門下車，司機賀師傅便請其從後門下車，以保持行車秩序；女子不聽勸說，強行從前門下車，隨後情緒開始激動，竟動手掌摑賀師傅；兩名隨行男子也加入圍毆司機！

　　三人圍毆賀師傅長達三分鐘，連續拳打腳踢數十次，導致賀師傅門牙脫落，頭部多處受傷。警方指三名打人者已被拘捕。

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