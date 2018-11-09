﻿全身動態偵測﻿﻿辨識身份﻿

中國繼人臉識別系統後再推出「步態識別」系統。該項技術能通過人體全身的肌肉、骨骼和神經靈敏度所構成的步態特徵來辨識身份，即使遮掩面部、背向鏡頭、故意寒背或裝跛都瞞不過它。北京和上海警方已應用該系統。



據報道，該系統由北京銀河水滴科技公司生產，CEO黃永禎接受訪問時介紹，有別於人臉識別五公尺距離的限制，步態識別距離可達五十公尺，而且只要零點二秒就能辨識出身份，精準度據稱有九成四。他又認為這項技術能彌補臉部識別的不足。



目前該系統仍有未能即時辨識分身的限制，一小時的影片上傳到軟件後，需要約十分鐘才能完成分析。世界各國如英、美、日等都已研發此技術超過十年，但中國在此「捷足先登」，率先應用到社會治安上。銀河水滴上月又宣佈已籌集了一億人民幣作研發用途。



