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品柚活動大媽衝上台瘋搶 官員稱活動高潮是好事

2018-11-10 列印
■大媽衝上台搶柚，場面失控。 網上圖片
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  江西近日舉辦了一場「萬人品柚」活動，當活動進行到一半時，一群大媽突然衝向舞台，搬走台前的大柚，主持人跟現場警察無法控制場面，更有大媽出動麻包袋裝柚子，場面非常失控。

　　主持人用咪高峰控制場面不果：「請大家住手好嗎，親愛的朋友們。」主持人苦苦哀求，指台上還有一群舞者正在表演，但根本沒人在意。主持人：「展現一下我們廣豐人民的素質好不好？把我們鄉親朋友們手中所有的柚子送回原處好嗎？」主持人嘗試維持秩序不果，現場武警不敢對老人家動手，只好放任大媽把台前三分一柚子搶走。

　　而當地農業局一名工作人員對記者指︰「大家都想吃一點，商家肯定有一點損失，沒甚麼大損失，小插曲沒關係的。」而有官員更指「是好事，是活動的高潮」。
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