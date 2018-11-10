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學者稱中國不可能放棄 「2025計劃」

2018-11-10 列印
　　特朗普在白宮就中期選舉結果答記者問題時，突然稱「中國放棄了『中國製造2025』，因為我認為它非常侮辱性，我向他們這樣說。」

學者指是談判底線

  不過中國多名學者則表示沒聽說過要放棄該計劃，認為這是中美貿易談判的底線，中國不可能放棄。「中國製造2025」是國務院制定的製造業政策，也是中國政府實施「製造強國」戰略的首個十年綱領。

  根據這項計劃，預計到2025年，中國將從「製造大國」成為「製造強國」。中央社引多名北京學者表示，「沒有聽說中國要放棄中國製造2025，但可能會改變一種說法」。

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