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習特會前美提貿易改革要求 ﻿北京﻿﻿傳已書面回應﻿

2018-11-16 列印
　　中美貿易談判有新進展，路透社引述消息報道，對於美國提出的廣泛貿易改革要求，北京已向美方作出書面回應，此舉有望可令中美重啟對話，結束貿易戰。而美國要求北京必須對美方訴求有具體回應，方會展開談判。

　　路透社前日（周三）引述三名美國政府消息人士報道，中方對於美國提出的廣泛貿易改革要求，北京已向美方作出書面回應，此舉有望可令中美重啟對話，為貿易戰帶來轉機。

　　近日有美方官員表示，中美雙方已經恢復貿易談判。商務部長羅斯（Wilbur Ross）周二（十三日）表示中方代表團將於短期內到訪美，準備中美峰會。而預計本月尾，國家主席習近平在阿根廷舉辦的二十國集團峰會期間，與美國總統特朗普會見。

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