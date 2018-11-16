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瀋陽查醫保騙局 涉案負責人被捕

2018-11-16 列印
　　據《央視》報道，中國城鄉醫保變質，成為醫院與民眾勾結斂財的工具，記者跟隨一群老人坐車前往瀋陽市的濟華醫院，發現這家醫院一直有車載運老人進來，記者發現門診醫生沒有給老人做任何檢查，就安排老人住院，甚至還聽到櫃台打電話詢問，這是某人介紹來的。知情人士指出，靠中間人招來的這些老人，院方給他們辦理了四天虛假的住院手續，出院時，每位老人都會被收取醫療費用上千元人民幣，院方便以此為據，向醫保部門報銷，而這些「病人」每次也都能拿到三百元人民幣左右的報酬。

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