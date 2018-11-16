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為老爺爺爭風吃醋 三老太「擸櫈」互毆

2018-11-16 列印
　　網近日熱傳上海寶山宜家家居餐廳有三位老太太為一老頭大打出手。

  目擊者稱，其中一位八旬老太是老頭的妻子，她因其他兩位老太太和自家老頭聊天，因此「吃醋」，而與兩位老太太發生了爭執，甚至拿起櫈子打起來，場面一度混亂。餐廳員工趕到現場分開雙方，才制止了一場「老人大戰」。

　　影片中可見，三個老太太先是互罵，然後邊打邊罵，甚至拿起了椅子作武器互毆。當事的白髮老爺爺似乎甚麼也沒做，只是在一旁靜靜地看着三個老太太在吵架。

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