  • 2018年11月17日 星期六
  • 24º
  • 85%
熱門： 律政司非禮警司毆斃車房

日報新聞 > 中國

台新兵疑戰友偷腰帶 迫喝屎尿舔下體囚九月

2018-11-17 列印
　　台灣陸軍一名十九歲姓凌的新兵，疑姓陳同袍偷走自己腰帶，竟強拉對方喝尿及糞水，還逼對方舔自己下體，及在眾人面前自瀆。新竹地院則依強制及強制猥褻罪，判凌男囚九個月，緩刑四年。被告凌男於今年六月弄丟腰帶，但卻指控陳男偷走，事後發現自己錯怪對方，凌男竟惱羞成怒找對方出氣，強押陳男到廁所，以軍用水壺裝小便斗的水，再將馬桶的糞水裝入內，強逼陳男喝下。接着凌男脫下褲子要求陳男舔自己下體。

　　陳男事後通報軍隊，個案轉由憲兵隊偵辦。檢方調查指出，凌男雖有輕度智能不足，但對當天犯案過程和動機皆能完整表達。法官認為，凌男的行為已經造成被害人心理及身體傷害，雖然事後雙方達成和解，仍依強制猥褻罪，判處有期徒刑九個月，並緩刑四年。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd