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美否認擱置「三零一條款」　指中方無新承諾

2018-11-17 列印
　　英國《金融時報》日前報道，美貿易代表萊特希澤告訴企業高層，由於美中重啟磋商，未來針對中國的「三零一條款」關稅行動將暫停。美國貿易代表辦公室周四發表聲明，否認萊特希澤說過類似言論，強調關稅計劃沒變，「任何與之相反的報道均不正確。」而多間美國傳媒都引述華府消息指，對於早前中國就美方的貿易改革要求作出的書面回覆，文件大部份內容都像是舊調重彈，未有對美方的一百四十二項作具體承諾。

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