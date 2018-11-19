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美日澳紐助巴新 建電網抗衡中國

2018-11-19 列印
　　亞太經濟合作組織（APEC）峰會昨日閉幕。美國、日本、紐西蘭及澳洲四國領袖與巴布亞新畿內亞簽署協議，投資十七億美元為巴新興建供電設施，此舉被視為抗衡中國。外國媒體引述消息指，有四名中國代表團成員曾試圖闖入巴新外交部部長辦公室，被當局驅趕。中國外交部國際經濟司司長王小龍則於巴新開記者會中指，有人散播謠言，挑撥中國與巴布亞新畿內亞的關係。

  美國、日本、紐西蘭及澳洲四國領袖與巴布亞新畿內亞簽署協議，投資十七億美元（約一百三十三億港元）建供電設施，目標是令當地的電網覆蓋率由目前百分之十三，到二○三○年前增至百分之七十。巴布亞新幾內亞是首個與中國簽署「一帶一路」的國家。

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