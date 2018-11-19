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馬爾代夫新總統就職 批評中方投資致財困

2018-11-19 列印
　　馬爾代夫新總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）批評中國在當地大舉投資，導致國家財政陷入困境，揚言將重新評估中國政策。

　　薩利赫宣誓就職後發表講話，指國庫被洗劫，批評前政府為政治理由，大舉向中國舉債投資發展基建，令政府嚴重虧蝕、陷入財困。政府各階層都有貪腐和侵吞國庫的現象。　　

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