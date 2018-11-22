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美轟炸機飛越南海

2018-11-22 列印
　　據外國傳媒報道，根據美國太平洋空軍司令部稱，美軍兩架轟炸機於本周一飛臨南海有爭議島嶼。

　　在美國太平洋空軍司令部的一份聲明中，兩架空軍B-52戰略轟炸機從關島的安德森空軍基地起飛，參加在南海附近的定期訓練任務。並且表示該任務符合國際法和美國對一個自由開放的印太地區的承諾。有社交網帳戶指，轟炸機從台灣及菲律賓之間海域飛入南海。

　　美國印太司令部司令戴維森上周六在加拿大論壇上指控，中國在三年間，把南海原本的「沙土長城」 變成「防空導彈長城」。意思指中國在南海人工島部署防空導彈，侵犯其他國家區內飛行、航行及行動的權利。

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