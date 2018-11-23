DG涉辱華上海時裝騷取消 外交部：不希望升為外交問題

意大利時裝名牌Dolce & Gabbana日前發佈的廣告宣傳片涉嫌歧視華人。設計師、創始人之一的Stefano Gabbana更在社交帳號上發佈「中國是屎一樣的國家」的辱華信息。雖然品牌方聲稱被盜號，但章子怡、陳坤、李冰冰、黃曉明等明星紛紛表示退出原定於二十一日晚在上海舉行的時裝秀，這場時裝秀已經取消。品牌其後於社交網發聲明，指是次事件「非常不幸」，不少網民看後並不「受落」，認為品牌沒有誠意。北京外交部發言人耿爽回應指，中方不希望此事上升為外交問題。



風波源於Dolce & Gabbana發佈了一套三集名為「起筷吃飯」的宣傳廣告，片中的模特兒在廣告中用筷子食意大利的食物，如吃意大利薄餅及意大利粉。



