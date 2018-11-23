遼寧房車撞學生 釀五死18傷

遼寧省葫蘆島市發生嚴重車禍，一輛奧迪房車疑失控撞向一所小學門口，二十名正在過馬路的師生被撞倒，送院搶救。根據內地傳媒報道，車禍造成至少五人死亡，十八人受傷，警方事後制服涉案司機。



事發在中午十二時許，一輛奧迪（Audi）A6房車在馬路上超速逆行，並撞向建昌二小學門口。當時有約二十名學生及老師正在過馬路，房車高速駛至，部份人閃避不及被撞飛，受傷倒臥地上。司機在出事不但未有停車，更踩油逃離現場，企圖不顧而去，警車沿路追趕，最終將涉案房車逼至路邊渠內，成功制服司機，並將他押返警署調查。



根據現場閉路電視可見，當時有大批小學生正在過馬路，附近來往的車輛均有停下，讓學生過路。惟涉案的奧迪未有理會，更高速過線，直接撞向學生。



