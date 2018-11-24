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日報新聞 > 中國

美游說盟國棄用華為　憂設備洩密

2018-11-24 列印
　　中美角力戰場蔓延至科技網絡，華府正游說盟友及當地的無線及互聯網服務供應商，棄用中國華為的電訊設備，憂慮中國參與各國5G網絡建設後，部份設有美軍基地的國家使用華為設備將帶來網絡風險。

　　《華爾街日報》報道，美國已勸阻廣泛使用華為設備的盟國政府及通訊企業高層，使用有網絡安全風險的華為設備，包括德國、意大利及日本等盟友。消息人士指，美國正增加電訊開發方面的財政援助，鼓勵各國棄用華為。雖然美國國防部擁有自己的衞星及通訊網絡，用於傳送敏感資料，但海外美軍基地很多通訊都仍然沿用商業網絡。

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