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成都機場大霧籠罩 逾百航班延誤或取消

2018-11-26 列印
　　成都雙流國際機場昨日再次出現大霧天氣。截至早上九時，已造成九十個出港航班延誤，十六個航班取消，十個航班備降外場。

　　為應對大霧天氣，成都機場於早上八時許啟動了大面積航班延誤橙色預警，積極協調航空公司做好旅客服務保障工作，並提醒廣大旅客，應及時與所乘航班的航空公司聯繫，掌握航班最新動態，避免因天氣原因耽誤行程。

　　另外，烏魯木齊國際機場運行控制中心消息稱，八時許，機場啟動大面積航班延誤黃色應急響應，截至早上九時許出港航班延誤二十六架次，五千多名旅客滯留機場。烏魯木齊國際機場積極應對降雪天氣，採用出動掃雪車、拋雪機、除冰液灑布車等。

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