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台躁漢傷同事　警鳴槍制服

2018-11-26 列印
　　台灣前日進行九合一選舉，新北市永和區智光商職投票所附近發生血案，兩名工程行的員工疑因債務糾紛發生衝突，其中有人持木鋸襲擊對方，警方到場向天鳴槍，並將疑犯制服。

　　事發在前日下午，一名男子前往新北市永和區智光商職投票所附近一間工程行，一名滿身酒氣、姓廖的員工疑因債務糾紛，與三十二歲姓林同事發生口角，期間有人情緒激動，手持木鋸揮舞，並斬傷林男左手及左側頭部。警方接報到場，向天鳴槍示警，並上前將廖男制服，將他帶返警署扣查。至於受傷的林男，就由救護車送院治理。

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