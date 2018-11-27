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新華社披露第三艘航母建造中

2018-11-27 列印
　　中國首艘國產航空母艦去年下水後，今年進行多次海上測試，外界關注重點開始轉向中國第三艘航母。新華社在官方微信公眾號上發表文章，透露新航空母艦正在建造當中。今次是內地官媒首次曝光有關第三艘航母的消息。

　　新華社發表題為《6年前這個紅遍全國「style」，至今讓人心潮澎湃！》的文章，當中提及新的航母，稱「6年前11月23日我國首艘航母『遼寧艦』成功起降殲-15艦載機。六年過去，我們的國產航母業已試航，入役指日可待，新型航母也已經在船台上有序建造」。

　　而國防部早前回應指，會根據國家經濟社會發展情況，以及國防和軍隊建設需求，綜合考慮各方面因素，通盤考慮航母建設發展問題。

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