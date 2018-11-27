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貴州男綁妻遊街遭行政拘留

2018-11-27 列印
　　遊街示眾，這種只有在古裝劇才會出現的橋段，想不到竟在現代社會發生。日前，貴州黃平一名男子竟然把他的妻子綁起來拉到街上遊街示眾。事情發生在本月十六日中午，數十群眾圍觀一對夫妻吵架，女子坐在地上，隨後兩名男子拉扯該女子頭髮，其中一名男子拿來繩子捆綁女子，女子不停地求情，三名男子將女子拉往前行走，警方聞訊趕到現場。經過核實，三名男子是親兄弟，而其中一名男子竟然是被綁女子的丈夫。

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