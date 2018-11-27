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廣西貨車撞女鐵騎士 倒車三次碾壓拖行

2018-11-27 列印
　　廣西欽州近日發生一宗客貨車撞電單車後逃逸事件。從閉路電視畫面可見，十一月二十日上午七點，一輛客貨車從輔道內駛出，撞上了停在斑馬線上的電單車，騎電單車的女子被捲入車底拖行十幾米，司機下車觀望後，倒車二次碾壓，逃離時第三次碾壓女子雙腳，造成女子多處骨折、挫傷。當日被撞的女子經過醫院治療，幸好已經脫離了生命危險，目前，案件正在進一步調查處理中。

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